Nusret rotayı değiştiriyor! ABD'deki şubeleri teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoran zinciri Nusr-Et, ABD'nin Beverly Hills kentindeki şubesinin faaliyetlerine son verdi.

Amerika'da 2 şube kaldı

Böylece et kesme ve tuzlama (Salt Bae) videolarıyla tanınan Gökçe'nin 2023 itibarıyla Amerika'daki 7 şubelik varlığı ikiye düşmüş oldu.

Ocak ayında Las Vegas ve Dallas şubelerinin kapatılmasının ardından, 2024 yılında Boston ve New York'taki bir başka şube daha kapanmıştı. Şu anda yalnızca Miami ve New York Midtown'daki şubeler açık durumda.

Hedef: Uluslararası pazarlar

Nusr-Et'ten yapılan açıklamada, şirketin odak noktası artık uluslararası pazarlara kaydırıldığı açıklanırken restoran zincirinin yeni hedefleri arasında Mexico City ile İtalya'nın Milano ve Roma kentleri ile İbiza olduğu belirtildi.