Nvidia beklentileri aştı! Çin engeline rağmen dev gelir...

Yapay zeka çiplerinin öncü üreticisi Nvidia, Wall Street beklentilerini geride bırakarak tarihi bir gelir açıkladı. ABD'nin H20 çiplerinin Çin'e ihracatına getirdiği yasak nedeniyle 4,5 milyar dolarlık kayıp yaşansa da şirket, yapay zekadaki liderliğini pekiştirdi.

Şirket, 2024 yılı ilk çeyreğinde 43,31 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 44,06 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69'luk bir artışa işaret ediyor. Hisse başına düzeltilmiş kâr 0,96 dolar olarak açıklanırken, net kâr da bir önceki yılın 14,9 milyar dolar seviyesinden 18,8 milyar dolara yükseldi.

"Çin'i kazanan küresel liderlik edecek"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yaptığı açıklamada Çin'e yönelik ihracat sınırlamalarının uzun vadede sektöre etkisi olabileceğini belirtti. Huang, "Dünyadaki yapay zeka araştırmacılarının yarısının orada olması nedeniyle, Çin'i kazanan platform küresel olarak liderlik edecek şekilde konumlanıyor" diyerek, ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların Çinli çip üreticilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Huang'ın önümüzdeki hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaret, şirketin jeopolitik gelişmelerdeki rolünün altını çiziyor.

Oyun çipleri de yükselişte

Nvidia'nın video oyunu çipleri alanındaki gelirleri de beklentilerin yüzde 33 üzerine çıkarak 3,76 milyar dolara ulaştı. Yeni nesil Blackwell oyun işlemcilerine olan yüksek talep dikkat çekerken, Nvidia Finans Direktörü Colette Kress, "Blackwell oyun için bir ev koşusu" değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia, mevcut çeyrek için ise artı veya eksi yüzde 2 olmak üzere 45 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu rakam, analistlerin 45,84 milyar dolarlık tahminine yakın. Şirket, Çin pazarındaki sınırlamalara bağlı olarak veri merkezi gelirlerinde belirgin bir düşüş öngörüyor.