Nvidia bir ayda yüzde 25 primlendi; 3,2 trilyon dolarla Microsoft'u geride bıraktı

ABD'li teknoloji devi Nvidia, ağustos sonu ve eylül başındaki düşüşün ardından toparlanırken, son bir ayda yüzde 25 değer kazandı. Şirketin hisseleri dün 135,58 dolarlık kapanış rekoruna çok yaklaşarak 132,65 doları buldu.

Nvidia, dün itibariyle 3,2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Şirket böylece 3,1 trilyon dolarlık Microsoft'u geride bırakarak Apple'ın ardından en değerli ikinci şirket konumuna yükseldi. Apple ise 3,4 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Nvidia, yapay zeka patlamasının en büyük kazananı olurken, Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft ve Oracle gibi teknoloji devleri, şirketin grafik işlem birimlerine (GPU) büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Nvidia, mali yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini önceki döneme göre yüzde 122 artırırken, net kârı 16,6 milyar dolara yükselmişti.