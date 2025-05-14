Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın kişisel serveti 120 milyar dolara yükseldi

Suudi Arabistan’a yapay zeka çipi satışı sonrası Nvidia hisseleri yüzde 5,6 yükselirken, CEO Jensen Huang’ın serveti 120 milyar dolara ulaştı.

Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Huang, dünyanın en zenginleri arasında üst sıralara yaklaşsa da henüz ilk 10'a girmiş değil.

Nvidia hisseleri, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) öncülüğünde başlatılan yapay zeka girişimine yüz binlerce AI çipi satılmasının ardından yüzde 5,6 artış gösterdi. Şirketin hisse değeri 129,93 dolardan kapanırken, Nvidia’nın toplam piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turunun bir parçası olarak Suudi Arabistan'da yapay zeka yatırımlarına verdiği destek sürecinde gerçekleşti. Trump’ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni de ziyaret etmesi bekleniyor.