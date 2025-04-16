Nvidia: Çin’e ihracat kısıtlamaları 5,5 milyar dolara mal olabilir

Nvidia, H20 çiplerinin Çin’e ihracatına getirilen lisans zorunluluğunun, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde şirkete 5,5 milyar dolara kadar maliyet yaratabileceğini açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan açıklamada, Nvidia’nın H20 model entegre devrelerinin ihracatında getirilen lisans zorunluluğu nedeniyle önemli bir gelir kaybı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD hükümeti 9 Nisan’da Nvidia’yı bilgilendirerek, Çin ve bazı diğer ülkelere yapılacak sevkiyatlarda H20 çipleri için lisans gerekeceğini duyurdu. H20'nin bellek ve bağlantı bant genişliği kapasitesine sahip tüm ürünlerin bu kapsama dahil olduğu vurgulandı.

Washington yönetimi, söz konusu çiplerin Çin'deki süper bilgisayarlarda kullanılma ihtimaline dikkat çekerek, 14 Nisan itibarıyla lisans şartının süresiz olarak yürürlükte kalacağını Nvidia’ya iletti.

Nvidia, 2026 mali yılının ilk çeyreği olan 27 Nisan’a kadar H20 ürünlerine dair envanter, satın alma yükümlülükleri ve rezervlerden dolayı yaklaşık 5,5 milyar dolarlık gider yazmayı bekliyor.