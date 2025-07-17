Nvidia, Çin'e yaptığı H20 satışlarından 15 milyar dolara yakın gelir elde edebilir

ABD'li teknoloji devi Nvidia, Trump yönetiminden Çin'e yönelik H20 AI çip satışlarına devam etmesi için lisans verileceği yönünde güvence aldı. Şirket, bu gelişmenin ardından nisan ayında getirilen ihracat yasağının neden olduğu milyarlarca dolarlık gelir kaybını telafi etmeye odaklandı. Yasağın yalnızca ikinci çeyrekte 8 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtiliyor.

Hisse hedefini 180 dolardan 202 dolara çıktı

Wall Street analistleri, şirketin önümüzdeki süreçte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini öngörüyor. Stifel analisti Ruben Roy, Çin kaynaklı talebin hız kazandığını vurgulayarak Nvidia'nın hisse hedefini 180 dolardan 202 dolara çıkardı. Roy, Çin'den elde edilecek gelirin 2026 mali yılında 19,5 milyar dolara kadar ulaşabileceğini belirtti. Ancak Tayvan merkezli yonga üreticisi TSMC'deki kapasite sıkıntısının arzı sınırlayabileceği uyarısında bulundu.

Bernstein analisti Stacy Rasgon ise lisans süreçleri ve lojistik unsurların belirleyici olacağını ifade etti. Rasgon'a göre, yılın ikinci yarısında Çin'den elde edilecek gelir 10 ila 15 milyar dolar arasında olabilir. 2025 mali yılında toplam Çin satışları 17 ila 20,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşebilir.

DA Davidson analisti Gil Luria da Çin'in Nvidia için stratejik önemine dikkat çekti. Luria'ya göre, Nvidia'nın çiplerinin yeniden yönlendirilmesi sebebiyle Çin, şirketin gerçek nihai pazarının yüzde 25 ila 40'ını oluşturuyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde Çin satışlarında 2,5 milyar dolarlık kayıp yaşarken, ihracat yasağının ardından 4,5 milyar dolarlık envanter düşüşüyle karşı karşıya kaldı.