Nvidia, H200 yapay zeka çiplerini yeniden Çin pazarına göndermeye hazırlanıyor

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın, Çinli müşterilerine H200 yapay zeka çiplerini Şubat ortasında kutlanacak Çin Yeni Yılı öncesinde sevk etmeyi planladığı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklar, ilk aşamada yapılacak teslimatların mevcut stoklardan karşılanacağını ve 5 bin ila 10 bin modülün sevk edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bu miktarın toplamda 40 bin ile 80 bin H200 çipine karşılık geldiği ifade edildi.

Çin makamlarının onayı bekleniyor

Kaynaklar, 2026 yılından itibaren ise H200 çipleri için yeni üretim sürecinin devreye alınmasının planlandığını aktardı. Söz konusu sevkiyatın hayata geçebilmesi için Çin makamlarının onayının beklendiği belirtiliyor.

Bu gelişme, ABD'de Trump yönetiminin daha önce yürürlükte olan yasağı geri çevirerek, H200 çiplerinin Çin'e satışına yüzde 25'lik bir ücret karşılığında izin vermesinin ardından gündeme geldi.