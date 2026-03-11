Nvidia'dan 2 milyar dolarlık yatırım

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekâ bulut altyapısını güçlendirmek amacıyla Nebius Group'a 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, söz konusu adımın Nebius'un mühendislik yetkinliğine duyulan güveni yansıttığını ve büyük ölçekli yapay zekâ bilişim altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Veri merkezi projelerinde iş birliği

Anlaşma kapsamında iki şirketin, geniş ölçekli yapay zekâ veri merkezlerinin tasarım ve kurulum süreçlerinde birlikte çalışacağı açıklandı. Nebius'un Nvidia'nın yeni nesil teknolojilerine erken erişim elde edeceği, ayrıca büyük yapay zekâ kümelerinin yönetimine yönelik yazılım ve sistem geliştirme faaliyetlerinde ortak projeler yürütüleceği belirtildi.

Nebius, iş birliğinin küresel platformlarındaki bilişim kapasitesini artıracağını vurguladı.

ABD'de dev veri merkezi kampüsü

Şirket, bu ayın başında Independence kentinde 1,2 gigawatt kapasiteye sahip bir veri merkezi kampüsü kurmak için gerekli izni aldı. Projenin yaklaşık 1.200 kişilik inşaat istihdamı ile 130 kalıcı iş imkânı oluşturması bekleniyor. Ayrıca 20 yıllık dönemde 650 milyon doların üzerinde vergi yerine ödeme yapılacağı öngörülüyor.

Tedarik zincirine yatırımlar sürüyor

Nvidia'nın son dönemde yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlarını artırdığı görülüyor. Şirket, geçtiğimiz hafta Lumentum ve Coherent şirketlerine de 2'şer milyar dolarlık yatırım yaparak yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan ileri optik teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmayı hedefledi.