Nvidia'dan Çin talebi için H200 hamlesi! Üretim artışına hazırlanıyor

Nvidia'nın, yapay zekâ uygulamalarına yönelik H200 grafik işlemcilerinin üretimini artırmak amacıyla sözleşmeli üreticisi TSMC ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Şirketin, 2026'nın ikinci çeyreğinden itibaren üretim hızını artırmayı planladığı ve Çinli teknoloji firmalarından gelen 2 milyon adedin üzerindeki talebi karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor. Mevcut stok seviyesinin ise yaklaşık 700 bin adet olduğu belirtiliyor.

ABD hükümetinin kısa süre önce H200 çiplerinin Çin'e ihracatına onay vermesinin ardından Nvidia'nın, söz konusu ürünleri Çinli müşterilere yaklaşık 27 bin dolar fiyatla sunduğu kaydediliyor.

Performans açısından önemli bir iyileşme sunyor

Sekiz çipten oluşan bir modül için yaklaşık 1,5 milyon yuana karşılık gelen bu fiyatın, performans açısından daha önce Çin pazarı için geliştirilen ve ihracat kısıtlamalarına takılan H20 modeline kıyasla önemli bir iyileşme sunduğu belirtiliyor. Ayrıca bu seviyenin, gri piyasada oluşan fiyatların altında kaldığına dikkat çekiliyor.

Buna karşın, fiili sevkiyatların Pekin yönetiminin vereceği izinlere bağlı olduğu vurgulanıyor. Çinli yetkililerin, yerli yarı iletken sektörünün durumu ve stratejik öncelikler doğrultusunda ithalat başvurularını değerlendirdiği aktarılıyor. Nvidia ise lisans kapsamında yapılacak satışların, ABD'li müşterilere yönelik mevcut tedarik taahhütlerini etkilemeyeceği görüşünü paylaşıyor.