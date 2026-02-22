Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık yatırım masada

ABD merkezli çip devi Nvidia, yapay zeka şirketi OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapma olasılığını görüşüyor. Konuya yakın kaynaklara göre söz konusu yatırım, OpenAI’ın yaklaşık 730 milyar dolar değerlemeye ulaşabileceği yeni bir finansman turunun parçası olabilir.

Görüşmelerin henüz nihai aşamaya gelmediği, yatırım tutarı ve koşullarının değişebileceği belirtilirken, bu potansiyel finansmanın daha önce duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı iş birliğinden bağımsız olduğu vurgulanıyor.

100 milyar dolarlık altyapı planından ayrı

Eylül ayında kamuoyuna açıklanan ve teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıran 100 milyar dolarlık altyapı iş birliği, Nvidia’nın OpenAI’a aşamalı ve uzun vadeli yatırım yapmasını öngörüyordu. Bu çerçevede Nvidia’nın, yeni süper bilgisayar tesisleri devreye alındıkça yatırım gerçekleştirmesi planlanmış; ilk aşamada 1 gigawatt’lık kapasitenin tamamlanmasının ardından 10 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirilmesi öngörülmüştü.

Ancak gündemdeki 30 milyar dolarlık olası yatırımın, bu altyapı takvimine veya kapasite kilometre taşlarına bağlı olmadığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın geleceğine dair soru işaretleri

Son aylarda iki şirket arasındaki 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbetine ilişkin belirsizlikler artmış, söz konusu iş birliğinin askıya alındığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Finansman 100 milyar dolara ulaşabilir

DonanımHaber’in aktardığına göre OpenAI’ın yeni yatırım turu yalnızca Nvidia ile sınırlı değil. Şirketin farklı yatırımcılarla da temas halinde olduğu ve toplam finansman tutarının 100 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.