Nvidia'nın iş hacmini artıracak adım: Trump'tan izin çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yarışında kritik öneme sahip olan Nvidia’nın gelişmiş H200 AI çiplerini Çin’e ihraç etmesine yüzde 25 ek vergi şartıyla onay verdi. Washington’un uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarında milyarlarca dolarlık kayıp yaşayan Nvidia için karar, yeniden büyüme fırsatı olarak yorumlanıyor.

Trump’ın bu adımı, yalnızca Nvidia’yı değil; Intel ve AMD gibi diğer ABD’li çip üreticilerinin de "onaylı müşterilere" satış yapabilmesinin önünü açıyor. Böylece ABD yönetimi, teknoloji devlerine yönelik ihracat çerçevesini kısmen gevşetmiş oldu.

Çin devlet başkanı bilgilendirildi

Kararı Truth Social üzerinden duyuran Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bilgilendirildiğini ve sürece olumlu yaklaştığını belirtti. Sevkiyatların yalnızca belirlenen şirketler üzerinden yapılacağını vurgulayan Trump, kontrol mekanizmalarının da sürece dahil edileceğini ifade etti.

İlk itiraz da geldi

Ancak karar, Washington’da tartışmaları beraberinde getirdi. Demokrat senatörler, H200 gibi ileri seviye çiplerin Çin’e ihracının “büyük bir ekonomik ve ulusal güvenlik hatası” olduğunu savundu. Senatörlere göre teknoloji transferi, Çinli şirketlere yapay zeka alanında kayda değer bir avantaj kazandırabilir.

Nvidia 'kısıtlamalar kalksın' diyordu

Nvidia cephesi ise uzun süredir ihracat kısıtlamalarının yumuşatılması için baskı yapıyordu. Şirket CEO’su Jensen Huang, 2024 seçimlerinden bu yana Trump yönetimiyle yakın temas halindeydi ve mevcut kısıtlamaların “Huawei gibi Çinli rakipleri güçlendirdiği” görüşünü savunuyordu.

Trump’ın kararı, Nvidia’nın ABD yönetiminden uzun süredir istediği esneme adımının hayata geçmesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yeni düzenlemenin hem ABD çip üreticilerini hem de küresel yapay zeka ekosistemini doğrudan etkileyeceği görüşünde.