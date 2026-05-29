Nvidia'nın milyarlarca dolar akıttığı yeni rotası belli oldu!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia, yapay zekada verimi düşüren enerji tüketimi sorununu çözmek için fotonik teknolojilerine yatırımları hızlandırdı. Şirketin son üç ayda ışık tabanlı veri iletim teknolojileri geliştiren firmalara yaptığı yatırım 6,5 milyar doları aştı.

Verilerin elektrik yerine ışık aracılığıyla taşınmasını sağlayan fotonik teknolojisi, uzmanlara göre büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinde enerji tüketimini azaltarak daha hızlı ve verimli sistemler kurulmasının önünü açabilir.

2,5 milyar dolarlık yatırım yolda

Nvidia, mart ayından bu yana fotonik bileşenler üreten Lumentum'a 2 milyar dolar, Corning'e ise 500 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca optik bağlantı çözümleri geliştiren Ayer Labs'ın yatırım turuna da katıldı.

Fotonik alanındaki yükselişin ardından Lumentum hisseleri yıl başından bu yana yüzde 134, Marvell Technology hisseleri yüzde 122, Corning hisseleri ise yüzde 111 değer kazandı.

Nvidia enerji maliyetlerini artırmadan yapay zeka altyapısını büyütmeye odaklanırken analistler, bu hamlenin yapay zeka altyapısının geleceğine yönelik stratejik bir hazırlık olduğunu öngörüyor.

Optik bağlantılar daha yaygın hale gelecek

Veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bakır kablolar düşük maliyet avantajı sunsa da, artan yapay zeka kullanımıyla birlikte bant genişliği ihtiyacı da hızla yükseliyor. Analistler de gelecekte optik bağlantıların yapay zeka sistemlerinde daha yaygın hale geleceğini ifade ediyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang da mart ayında yaptığı açıklamada, şirketin silikon fotonik kapasitesini büyütmeye başladığını, milyonlarca GPU'nun birbirine bağlanabilmesi için mevcut küresel üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını söylemişti.

Öte yandan sadece Nvidia değil, AMD, Alphabet ve Microsoft da fotonik şitkerketlerine yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor. Fotonik teknolojisinin yaygın kullanımının ise 2028 sonrası hız kazanması bekleniyor.