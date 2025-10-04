O askerin görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi: Bebek öldürmeyi bırak!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan, kendisini hedef alan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir askerin videosunu alıntılayarak yanıt verdi.

Paylaşılan videoda İsrailli asker, Petro'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sen bir Kolombiyalı olarak (Kolombiya'nın kuzeyi) Guajira'da hiç susuzluk gördün mü? Amazon ormanlarının yasadışı maden ticareti için talan edildiğini gördün mü? Görünüşe göre bunların hiçbir önemi yok. Kolombiya halkıyla ilgisi olmayan dış meseleleri konuşuyorsunuz. Artık yetmez mi? Benim adım Brayan ve sizden çok daha önemli bir kişiyim."

'Kolombiya adına bebek öldürmeyi bırak'

Cumhurbaşkanı Petro ise adı Brayan olan Kolombiya-İsrail vatandaşına "sert" tepki göstererek, "Savaş yaptım, barış yaptım. Sen, adın her neyse, Kolombiya adına bebek öldürmeyi bırak. Kolombiya, yaşam ve güzellik anlamına gelir, ölüm değil" ifadesini kullandı.