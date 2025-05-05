O bölgelerde de deprem olabilir: Yoshinori Moriwaki uyardı! Hangi noktalar risk altında?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2'lik deprem büyük paniğe neden oldu. Peş peşe açıklamalarda bulunan uzmanlar, meydana gelebilecek başka depremlere ilişkin de uyarılarda bulunmuştu.

23 Nisan'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulunan isimlerden biri olan Yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadığını, bu bölgede deprem olabileceğine ilişkin açıklama yaptı.

İzinsiz yapılar fazla

Yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen İstanbul Mimarlık Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Moriwaki, Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar olduğuna dikkat çekti:

"Özellikle mimar olarak Türkiye için ne yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlattım. Deprem Dede olarak bilinen rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür' sözünü hatırlatmak isterim.

Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar. Bunu düzeltmek lazım. Özellikle zemini yumuşak olan bölgeleri ilk önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltmek için kentsel dönüşüm projelerine daha fazla yönelmek lazım. Kentsel dönüşüm ile şehrin planlaması lazım."

"Biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadığının altını çizdi:

"Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor.

Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi."

Türkiye'deki tsunami riski

Türkiye'deki tsunami riskine de değinen Yoshinori Moriwaki, büyük bir depremde 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabileceğinden şöyle bahsetti:

"Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir."

Küçük yaşlardan itibaren deprem farkındalığını öğretmek gerektiğinin de altını çizen Yoshinori Moriwaki, "Japonya'da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi başlıyor. Özellikle çizgi roman olarak deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir" dedi.