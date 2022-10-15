OAPEC’ten OPEC+'ın üretimi azaltma kararına destek

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Genel Sekreteri Ali bin Sebt, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına destek açıklamasında bulundu. Açıklamada, ABD yönetimi tarafından eleştirilen OPEC+ grubunun kararını savunan Bin Sebt, OPEC+ grubunun "doğru bir karar" aldığını ve "tam zamanında" alındığını ifade etti.

Ekonominin küresel anlamda bir belirsizlik döneminden geçtiğine dikkati çeken Bin Sebt, küresel ekonomide büyüme beklentisinin 2023'te yüzde 3'e düştüğünü hatırlattı.

Bin Sebt, OPEC+ grubunun petrol piyasasındaki düzensizliği göz önünde bulundurarak arz-talep dengesi doğrultusunda "proaktif bir adım attığını" kaydetti.

Genel Sekreter, kararın temel amacının küresel petrol piyasasında istikrar ve dengeyi sağlamanın yanı sıra petrol fiyatlarını tüm piyasa tarafından kabul edilebilir seviyelere çekmek olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.