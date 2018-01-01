Ocak ayının öne çıkan gündem maddeleri
Ocak ayı, başta Soçi'deki Suriye kongresi olmak üzere uluslararası gündem bakımından yoğun geçecek.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Almanya'da koalisyon görüşmeleri ve Katalonya Parlamentosu'nda seçimler sonrasında yapılacak ilk toplantı ocak ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında.
Ocak ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle:
1 Ocak
- Bulgaristan, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
7 Ocak
- Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmeleri yapılacak.
9 Ocak
- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası Toplantısı düzenlenecek.
17 Ocak
- Katalonya Parlamentosu, 21 Aralık 2017'deki seçim sonrası ilk kez toplanacak.
19 Ocak
- İngiliz Parlamentosunda AB'den Çıkış Yasa Tasarısı görüşülecek.
28 Ocak
- 60. Grammy Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak.
29 Ocak
- Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla iki gün sürecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenlenecek.
Kaynak: AA