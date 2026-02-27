Ödenmeyen cezalar büyüdü: Google'a 206 milyon dolarlık fatura

Moskova'da görülen davada, teknoloji devi Google bir kez daha yargı kararlarıyla karşı karşıya kaldı. Rus yasalarına uyum göstermediği gerekçesiyle şirket hakkında yeni ve yüklü bir yaptırım kararı açıklandı.

Ödenmeyen cezalar katlanarak artıyor

Başkent Moskova'da görülen davada mahkeme, Google'ın daha önce kendisine tebliğ edilen para cezalarını zamanında ödemediğini tespit etti.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi üzerine yargı makamları, şirketin toplamda 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) ek para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce yasaklı içerikleri kaldırmaması, Rusya'daki kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde depolamaması ve çeşitli mevzuat ihlalleri nedeniyle yaptırımlar uygulanmıştı.

Son yaptırım VPN nedeniyle gelmişti

Şirket, son olarak 25 Şubat'ta Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağlanmasına imkân tanıdığı gerekçesiyle 22 milyon ruble ceza almıştı.