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OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9'a düştü.

OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi
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OECD'den yapılan açıklamaya göre, Bölgede önceki ay yüzde 2,1 olan  yıllık enflasyon oranı yüzde 1,9'a indi.
Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,3 olarak kaldı. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,8 gerilerken;  gıda fiyat artışı yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye düştü. 

OECD üyesi 36 ülke arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de; en düşük enflasyon Yunanistan'da  görüldü.

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