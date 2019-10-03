OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,9'a geriledi

OECD'den yapılan açıklamaya göre, Bölgede önceki ay yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon oranı yüzde 1,9'a indi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,3 olarak kaldı. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,8 gerilerken; gıda fiyat artışı yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye düştü.



OECD üyesi 36 ülke arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de; en düşük enflasyon Yunanistan'da görüldü.