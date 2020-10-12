OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 7,4'ye geriledi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı yüzde 7,4 seviyesine indi.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı yüzde 7,7'den yüzde 7,4'e geriledi. Açıklanan son rakamlarda hala pandemi dönemi öncesinden 2,2 puan yukarıda bulunuyor.
OECD içerisinde en yüksek işsizlik oranı yüzde 16,2 ile İspanya'da kaydedilirken G7 ülkelerinde işsizlik oranı yüzde 7,4'ten yüzde 6,7'ye geriledi. AB ülkelerinde işsizlik oranı ise yüzde 7,3'ten yüzde 7,4'e yükseldi.
İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bir sonraki rapor 10 Kasım'da açıklanacak.