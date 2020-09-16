OECD küresel ekonomide yüzde 4,5 düşüş öngördü

16 Eylül 2020

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ara raporunda, örgütün 2020 yılı küresel gayri safi yurt içi hasılasındaki düşüş beklentisinin, daha önce açıklanan yüzde 6'lık düşüş beklentisinden, yüzde 4,5'lik düşüşe güncellendiği duyuruldu.

OECD'nin 2021 yılı büyüme öngörüsü ise bir önceki tahmine göre hafif azalışla yüzde 5 artış olarak güncellendi.

Raporda pek çok ülkenin 2021 yılı büyüme düzeylerinin 2019 yılının altında kalacağına işaret edildi ancak ABD, Çin ve Avrupa ekonomileri için büyüme beklentilerinin yukarı doğru güncellendiği belirtildi.

Rapora göre, ABD ekonomisi 2020 yılında yüzde 3,8 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 4 büyüyecek, Avrupa ekonomisi bu yıl yüzde 7,9 daraldıktan sonra 2021'de yüzde 5 büyüyecek. Çin ekonomisi ise bu yıl yüzde 1,8 ve gelecek yıl yüzde 8 büyüme ile hem bu yıl hem de gelecek yıl büyüme beklenen tek ülke oldu