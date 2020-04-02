OECD ülkelerinde enflasyon şubatta yüzde 2,2 oldu

02 Nisan 2020

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde Şubat ayında enflasyonda düşüş yaşandı. OECD'den yapılan açıklamaya göre, Bölgede önceki ay yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon oranı yüzde 2,2'ye indi. Gıda fiyat artışı yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıktı.



OECD ülkelerinde gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseldi. Enerji fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 2,2 artış yaşandı. Bir önceki ay enerji fiyatlarında yüzde 4,7 artış yaşanmıştı.



OECD'de en yüksek enflasyon Türkiye'de, en düşük enflasyon İsviçre'de görüldü.