Ofis ve fabrikalar yeniden ‘maskeleniyor’

Hilal SARI

İlk dalgadaki COVID-19'a göre çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla, vaka sayıları birçok ülkede tekrar artışa geçerken, maske kullanımı da yeniden zorunlu tedbirler arasına alınıyor. ABD’de aralarında General Motors, Wallmart, Stellantis, Amazon, Facebook, Microsoft gibi devlerin de bulunduğu maske zorunluluğu getiren şirketler listesine son olarak Tesla da eklendi. Farklı sektörlerden birçok şirket, aşılanmış olsalar dahi maske kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

Öte yandan uzmanlar, virüsün gözden de bulaştığını ve salgının hızlanmasının tek nedeninin varyantlar olmadığını hatırlatıyor. Dünyanın en saygın medikal yayını The Lancet’te 23 Şubat’ta yayımlanmış olan ancak tekrar gündeme gelmeye başlayan makale, grip gibi virüslerin gözden de bulaştığının 100 yıldır bilindiğine dikkat çekiyor ve COVID-19’da bu konuda farkındalığın düşük olduğuna vurgu yapıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tavsiyesi uyarınca ABD’deki birçok şirket, ofislerinde, mağazalarında ve üretim tesislerinde maskeye ilişkin kurallarını yeniden güncellemeye başladı. Delta varyantının tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de vakaları tekrar hızla yükseltmesinin ekonomilere bulaşmaması için uzmanlarca da kapalı ortamlarda aşı durumuna bakılmaksızın maske takılmaya devam edilmeli.

ABD’li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla da maske zorunluluğunu geri getiren şirketler kervanına katıldı ve pazar günü Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, konuya yakın kaynaklar şirketin “aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın Nevada bölgesindeki Reno tesisi çalışanlarına maske kullanmaları talimatı verdiğini” söyledi. Hem ABD’de hem tüm dünyada aşı zorunluluğu tartışmaları da devam ederken, ABD’nin Florida eyaletinde valinin “aşı pasaportu uygulanamaz” çıkışına bir hakim hükmüyle yanıt verdi ve Norveçli cruise gemisinin girişlerde aşı pasaportu zorunluluğu getirmesini hukuka uygun buldu.

Aşı tartışmaları sürse de, CNN’in üç çalışanını aşı olmadığı için işten çıkarması veya Facebook’tan Alphabet’e, United Airlines’dan Uber’e birçok şirket çalışanlarından aşı olmalarını talep ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de “demokratik ülkelerde aşı zorunlu hale getirilebilir” hükmü olduğunu da hatırlatalım.

ABD’de maske ve aşı zorunluluğu getiren bazı şirketler

TESLA GENERAL MOTORS: Nevada batarya fabrikasında haftabaşından itibaren kapalı ortamlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Daha önce kural sadece aşı olmamış çalışanlara uygulanıyordu.

FORD MOTOR CO, STELLANTIS NV: Tüm ABD fabrikalarında, ofislerinde, depolarında aşı durumuna bakılmaksızın maske zorunlu.

AMAZON: Tüm çalışanlarına çok bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle önlem amaçlı olarak maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

MICROSOFT: Tüm çalışanlar, tedarikçiler, satış distribütörleri ve z iyaretçiler şirket binalarına girişte aşı olduğunu kanıtlamak zorunda.

UNITED AIRLINES: Tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi.

UBER: Tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi ve evden çalışmanın sonlanacağı tarihi tüm dünyada ekim sonuna erteledi.

PFIZER: ABD’deki tüm çalışanlar ve tedarikçiler aşı olmak ve haftalık COVID-19 testine girmek zorunda.

TYSON FOODS INC: Tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi.

GAP: Bay Area, New York ve Albuquerque eyaletlerindeki merkezlerde 7 Eylül’den itibaren girişlerde aşı kartı gösterilmek zorunda. Maske zorunluluğu da var ancak yasa gerektirmediği sürece ancak sadece aşı olmamış çalışanlar iç mekanlarda maske takmak zorunda.

LINKEDIN CORP: Çoğu çalışanına uzaktan çalışma şansı veriyor, isteyen ofise gitmeyi tercih edebiliyor.

JPMORGAN CHASE & CO: Tüm ABD ofislerinde aşı durumuna bakılmaksızın maske zorunluluğu var.

CATERPILLAR INC: Tüm çalışanlarına, tedarikçilerine ve şirketin tesislerine gelen ziyaretçilere maskeyi zorunlu hale getirdi.

MCDONALD’S CORP: Tüm müşteriler ve çalışanlar yüksek bulaş riski olan bölgelerde aşı durumuna bakılmaksızın maske takmak zorunda.

WALMART INC: ABD’de COVID-19 bulaş riski yüksek olan beldelerdeki çalışanlarına maske takılmasını zorunlu hale getirdi ve beyaz yaka personeline aşıyı zorunlu hale getirdi.

APPLE: ABD’deki birçok mağazasında maske zorunlu.

TARGET: Bulaş riski yüksek olan yerlerde hem mağaza çalışanlarına hem müşterilere maske zorunlu.

HOME DEPOT: Aşı olup olmadığına bakılmaksızın tüm çalışanlarına, tedarikçilerine, ofiste, depolarda veya mağazalarda maskeyi zorunlu hale getirdi. Mağazalarda müşterilere de maske zorunlu.

ALPHABET: Evden çalışmayı 18 Ekim’e uzatan şirketin tüm çalışanları aşı olmak zorunda.

FACEBOOK: Ofise gelen tüm çalışanlara aşı zorunlu.

WALT DISNEY: 30 Temmuz’dan itibaren aşı durumuna bakılmaksızın tüm ziyaretçiler için maske zorunlu.