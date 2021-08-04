Ofise dönüşler erteleniyor: Microsoft da listeye eklendi

Facebook ve Google'ın ardından Microsoft da ofise dönüş ile ilgili kararını açıkladı.

ABD'li dev yazılım şirketi Microsoft, artan vaka sayıları nedeniyle çalışanlarının ofise dönüşlerini ileri bir tarihe erteledi.

Microsoft, ofise dönüş için 4 Ekim'i işaret ederken ve dönüş halinde sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.