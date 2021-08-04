Ofise dönüşler erteleniyor: Microsoft da listeye eklendi
ABD'li teknoloji devi Microsoft, çalışanlarının ofise dönüşünü ileri bir tarihe erteledi. Şirket, sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.
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Facebook ve Google'ın ardından Microsoft da ofise dönüş ile ilgili kararını açıkladı.
ABD'li dev yazılım şirketi Microsoft, artan vaka sayıları nedeniyle çalışanlarının ofise dönüşlerini ileri bir tarihe erteledi.
Microsoft, ofise dönüş için 4 Ekim'i işaret ederken ve dönüş halinde sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.