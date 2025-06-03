Oğlunun lüks tatili tepki çekmişti: Moğolistan Başbakanı, güven oylamasını kaybedince istifa etti

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, mecliste yapılan güven oylamasında yeterli desteği alamayınca görevinden ayrılma kararı aldı. Oyun-Erdene’nin istifası, oğlunun lüks yaşamına dair sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların kamuoyunda yarattığı tepki ve haftalardır süren protestoların ardından geldi.

126 üyeli Moğolistan Meclisi’nde yapılan oylamaya 88 milletvekili katıldı. Güvenoyu alabilmek için 64 oy gerekiyordu ancak Oyun-Erdene yalnızca 44 destek oyu alabildi. 38 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

"Zor zamanlarda ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu"

Meclisteki konuşmasında yolsuzluk suçlamalarını reddeden Oyun-Erdene, gelişmeleri siyasi rakiplerinin başlattığı bir “karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. "Şeffaflık için görüşlerini özgürce ifade eden gençlerimize, vatandaşlarımıza minnettarız. Ancak bunun siyasi bir bahane olarak kullanılmasından ve siyasi istikrarsızlığın temel nedenini oluşturmasından üzüntü duyuyoruz" diyen Başbakan, görev süresi boyunca büyük projelere öncelik verdiğini vurguladı.

"Salgın, savaş, gümrük vergileri gibi zor zamanlarda ülkeme ve halkıma hizmet etmek benim için bir onurdu" sözleriyle görev sürecine dair değerlendirmede bulunan Oyun-Erdene, istifa sonrası geçici olarak 30 gün boyunca başbakanlık görevini sürdürecek.

Lüks tatil tepkisi istifaya giden süreci başlattı

İstifaya yol açan süreç, geçtiğimiz ay Başbakan’ın oğlunun lüks bir tatilde çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla başladı. Görüntüler, halk arasında yoğun tepkilere yol açtı ve Oyun-Erdene'nin ailesinin yaşam standardı kamuoyunda sorgulanmaya başlandı. Başkent Ulan Batur'da düzenlenen protestolarda, çok sayıda kişi Başbakan’ın görevi bırakmasını talep etti.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, ülkedeki yolsuzlukla mücadele kurumu Başbakan’ın ailesinin mali durumunu mercek altına aldı. Öte yandan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı son raporda, Oyun-Erdene’nin görev süresi boyunca ülkedeki yolsuzluk seviyesinin arttığı ve Moğolistan’ın 140 ülke arasında 114. sıraya gerilediği ifade edildi.