Öğretmenlerden Squid Game uyarısı: Çocuklar taklit ediyor

BBC'nin haberine göre; İngiltere'de görevli öğretmenler aileleri uyardı. Öğretmenler ailelerden çocukların diziyi seyretmemeleri için televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmelerini istedi.

Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.

İngiltere'de bir başöğretmen, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti.