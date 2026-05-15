Okul saldırılarına karşı yeni önlem: Drone ile güvenlik sağlanacak

ABD’de okul saldırılarıyla mücadele için geliştirilen yeni teknoloji tartışma yarattı. Campus Guardian Angel adlı şirket, okullarda meydana gelebilecek silahlı saldırılara karşı insan kontrollü drone sistemini devreye almayı planlıyor.

Şirketin geliştirdiği sisteme göre, okula silahlı bir saldırganın girmesi durumunda öğretmenler cep telefonlarındaki alarm sistemiyle polisi haberdar ediyor. Aynı anda okul içerisinde önceden belirlenmiş noktada bulunan drone havalanarak saldırgana müdahale ediyor.

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki siyah renkli drone’lar, okulun önceden oluşturulan üç boyutlu haritaları sayesinde koridorlarda hareket edebiliyor. Sistem, Texas eyaletinin Austin kentindeki operatörler tarafından uzaktan yönetiliyor.

Drone saldırgana çarparak etkisiz hale getirecek

Şirket yetkililerine göre drone’lar ateşli silah taşımıyor. Bunun yerine saldırganı fiziksel çarpma yöntemiyle durdurmak ya da biber jeli püskürtmek amacıyla kullanılıyor.

Şirketin taktik operasyonlar direktörü Khristof Oborski, sistemin Ukrayna savaşında kullanılan küçük drone’lardan ilham alınarak geliştirildiğini söyledi.

Oborski, saldırganın durumuna göre farklı senaryolar uygulandığını belirterek, "Silahlı bir çocuk okul koridorunda yürüyorsa operatörler drone üzerindeki çift yönlü iletişim sistemiyle konuşup silahı bırakmasını sağlamaya çalışıyor" dedi.

Yetkililer ayrıca operatörlerin polis ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve saldırganın bulunduğu konumun güvenlik güçlerine anlık aktarılabildiğini ifade etti.

Uvalde saldırısı yeniden gündeme geldi

Sistem, özellikle Uvalde kentinde 2022 yılında yaşanan ve 19 çocuk ile 2 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından yeniden gündeme gelen güvenlik tartışmalarıyla birlikte öne çıktı. Olayda polis ekiplerinin saldırgana müdahale etmek için 77 dakika beklemesi büyük tepki çekmişti.

Şirketin kurucusu ve eski Navy SEAL askeri Bill King, sistemin caydırıcı etkisinin de önemli olduğunu belirterek, “En iyi senaryo bu sistemi tüm okullara kurup hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamak” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka kullanılmıyor

Şirket, sistemde yapay zekâ kullanılmadığını özellikle vurguluyor. Drone’ların tamamı profesyonel operatörler tarafından kontrol ediliyor.

Drone operatörü ve profesyonel drone yarışçısı Alex Campbell ise sistemi “kahramanlara yardımcı olan görünmez destek” olarak tanımladı.

ABD’de faaliyet gösteren veri platformu IntelliSee’ye göre, 2025 yılında okullarda silah kullanılan 233 olay yaşandı. Artan saldırılar nedeniyle ülkede okul güvenliği konusunda yeni yöntemler ve teknolojik çözümler tartışılmaya devam ediyor.