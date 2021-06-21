Okullarda Delta varyantı kabusu

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 408 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 885 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 2 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 406 bini, Hindistan'da 29 milyon 972 bini, Brezilya'da 17 milyon 927 bini ve Fransa'da 5 milyon 757 bini geçti. ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz COVID-19 aşısı hibe etti.

ABD'den Çin'e uluslararası izolasyon uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Çin'in, COVID-19 salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Çin Tayvan’a COVID-19 aşısı hibe eden ABD'den "Çin’in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini istedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, COVID-19 salgınının ilk günlerinde virüse yakalanan kişileri, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri üsteki hapishaneye göndermek istediği öne sürüldü.

Amerikan ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için COVID-19 aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

Hindistan'da vaka sayıları azalıyor

COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Son 24 saatte 53 bin 256 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı son 88 günün en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, COVID-19 salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

Hindistan Olimpiyat Birliği, Japonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve personel için getirdiği COVID-19 kısıtlamalarının "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Almanya'da nüfus ilk kez artmadı

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, COVID-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı.

AB sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Rusya'da durum kötü

Rusya'da COVID-19'un Delta varyantı yayılmaya devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki COVID-19 salgınının durumunun "kötü" olduğunu söyledi.

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda COVID-19 vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

İskoça Milli Takımı oyuncusu COVID-19 çıktı

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği COVID-19 aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının COVID-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Endonezya’da COVID-19 vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.