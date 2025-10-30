Okyanus yükseliyor toprak çöküyor

Başak Nur GÖKÇAM

Bilim insanları, deniz se­viyelerinin 4 bin yıldır hiç olmadığı kadar hız­lı yükseldiğini ve Çin’in büyük kıyı şehirlerinin özellikle risk altında olduğunu bildirdi. Bu hızlı artış, ısınan okyanuslar ve eriyen buzullardan kaynak­lanırken, yeraltı suyu pom­palama gibi insan faaliyetle­ri durumu daha da kötüleşti­riyor. Yapılan analizlere göre bazı bölgelerde, toprağın ken­disi okyanusun yükselmesin­den daha hızlı batıyor. Yine de araştırmacılar, Şanghay gibi şehirlerin zemini sağlamlaş­tırmak ve geleceğe hazırlan­mak için yeni teknolojiler be­nimsemesiyle ilerleme kayde­dilebileceğini söyledi.

Rutgers Üniversitesi araş­tırmacılarının önderliğinde­ki bilim insanı ekibi ile yapı­lan araştırma, Nature dergi­sinde yayımlandı. Araştırmaya göre, küresel deniz seviyeleri 1900’den bu yana yılda ortala­ma 1,5 milimetre arttı. Bu hızın, son dört bin yılda kaydedilen herhangi bir yüzyıllık dönem­den daha hızlı olduğu belirtildi.

Bu eğilimi ortaya çıkarmak için araştırmacılar, eski mer­can resifleri ve mangrov olu­şumları gibi doğal gösterge­lerden elde edilen binlerce je­olojik kaydı analiz ettiler. Bu ortamlar, geçmiş deniz seviye­lerine dair uzun vadeli kanıtlar barındırıyor. Ekip, bu verile­ri kullanarak, son büyük buzul çağından sonra başlayan Ho­losen döneminin başlangıcına kadar yaklaşık 12 bin yıl önce­sine uzanan okyanus değişim­lerini yeniden yapılandırdı.

Rutgers Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma­cı olarak araştırmayı yürüten ve aynı zamanda Hobart’taki Avustralya’nın ulusal araştır­ma kuruluşu Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araş­tırma Örgütü’nde bilim insa­nı olarak çalışan Yucheng Lin, “1900’den bu yana küresel or­talama deniz seviyesi yüksel­me hızı, en azından son dört bin yılın en hızlı hızıdır” dedi.

Lin, Rutgers Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölü­mü’nde Seçkin Profesör olan Robert Kopp’un rehberliğin­de çalıştı. Çalışmanın yazarı olan Kopp da, “Dr. Lin’in çalış­ması, jeolojik verilerin kıyı şe­hirlerinin bugün karşı karşıya olduğu tehlikeleri daha iyi an­lamamıza nasıl yardımcı ola­bileceğini gösteriyor” değer­lendirmesinde bulundu.

Hızlanmayı ne tetikliyor?

Lin’e göre, günümüzdeki hızlı deniz seviyesi artışın­dan iki ana süreç sorumlu: Isıl genleşme ve eriyen buz­lar. İklim değişikliği gezege­ni ısıttıkça, okyanuslar ısıyı emerek suyun genleşmesine neden oluyor. Aynı zamanda, Grönland ve Antarktika›daki buzulların ve buz tabakaları­nın erimesi de denizlere bü­yük miktarda su ekliyor. Isın­manın, okyanusun daha fazla hacim kaplamasına neden ol­duğunu belirten Lin, “Ve bu­zullar daha hızlı tepki verir çünkü genellikle kıta büyük­lüğündeki buz tabakaların­dan daha küçüktürler. Grön­land'da giderek daha fazla iv­me görüyoruz” diye ekledi.

Deniz seviyesinin yüksel­mesi küresel bir endişe kay­nağı olsa da Çin, özellikle teh­likeli bir doğal ve beşeri faktör kombinasyonuyla karşı kar­şıya. Şanghay, Shenzhen ve Hong Kong gibi en büyük şe­hirlerinin çoğu, zamanla do­ğal olarak çöken yumuşak, su­ya doymuş tortulardan oluşan delta bölgelerinde yer alıyor.

Bilim insanları, insan faali­yetlerinin bu batışı hızlandır­dığını söyledi. Durumu değer­lendiren Lin, “Bu bölgedeki deniz seviyesinin doğal yük­selme hızını ölçebildik. Ancak insan müdahalesi, özellikle de yeraltı suyu çıkarımı, bu­nun çok daha hızlı gerçekleş­mesini sağlıyor. Yer kabuğu­nun yavaş yavaş çökmesi veya çökmesi olan çökme, doğal je­olojik değişimler sonucu veya yeraltı suyunun aşırı kullanı­mı gibi insan kaynaklı neden­lerle meydana gelebilir” dedi.

Delta bölgeleri baskı altında

Çin'in deltalarındaki ris­ki değerlendirmek için araş­tırmacılar, jeolojik kayıtları, toprak çökmesi ölçümlerini ve insan etkilerine ilişkin ve­rileri bir araya getirdi. İncele­melerde, birçok megakente ve önemli sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan Yangtze Neh­ri Deltası ve İnci Nehri Delta­sı’na odaklandılar. Yucheng Lin, 20’nci yüzyılda Şanghay›­da şehrin bazı bölgelerinin aşırı yeraltı suyu pompala­ması nedeniyle bir metreden (yaklaşık üç fit) fazla battığını söyledi. Bu oranın, deniz sevi­yesindeki mevcut küresel ar­tış ortalamasından çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmanın, Lin’in dokto­ra sonrası araştırmacı olarak geliştirdiği, paleo-çevresel ve­rileri istatistiksel olarak mo­dellemek için açık kaynaklı bir yazılım çerçevesi olan Pale­oSTeHM’nin bir uygulaması olduğu belirtildi. Öte yandan çalışmaya Dünya ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nde dokto­ra sonrası araştırmacı olan Praveen Kumar da katkıda bu­lundu ve Ulusal Bilim Vakfı ve NASA destek verdi.

Deltalar tarım-balıkçılık için harika yerlerdir

Çalışma Çin'e odaklansa da, etkileri çok daha ötelere uzanıyor. Bilim insanları, New York, Cakarta ve Manila gibi birçok büyük kıyı şehri, alçak ovalar üzerine kurulmuş olup benzer tehditlerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü’nde bilim insanı olarak çalışan Yucheng Lin, “Deltalar tarım, balıkçılık, kentsel gelişim için harika yerlerdir ve doğal olarak medeniyetleri kendilerine çekerler, Ancak oldukça düzdürler ve insan kaynaklı çökmelere eğilimlidirler, bu nedenle deniz seviyesinin sürekli yükselmesi onları çok hızlı bir şekilde sular altında bırakabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sorun fark edildi, yeraltı sularına düzenleme

Endişe verici verilere rağmen iyimser olmak için nedenler olduğunu belirten Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü’nde bilim insanı olarak çalışan Yucheng Lin, bazı Çin şehirlerinin sorunu yönetmek için etkili adımlar atmaya başladığı bilgisini paylaşarak ekledi: “Örneğin Şanghay, yeraltı suyu çıkarımını kontrol altına alarak ve yeraltı su kaynaklarına tatlı su enjekte ederek çökme oranını yavaşlattı. Şanghay artık o kadar hızlı batmıyor. Sorunu fark ettiler ve yeraltı suyu kullanımını düzenlemeye başladılar.”