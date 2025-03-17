Okyanusta kaybolan adam 95 gün sonra bulundu: Mucize gibi!

Peru’nun güneyinde balık tutmak için 7 Aralık’ta okyanusa açıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan, Maximo Napa tam 95 gün sonra sağ olarak bulundu.

İki hafta planladığı yolculuk için yanına fazla bir yiyecek almadan yola çıkan 61 yaşındaki adam, fırtınaya yakalanınca yönünü kaybetmiş ve Pasifik Okyanusu’nda mahsur kalmıştı.

Böcek ve kuş yiyerek hayatta kaldı

Tam 95 gün boyunca kayıp olarak aranan ve artık öldüğü düşülen Napa, okyanusun ortasında bulduğu hamamböceği, kuş ve deniz kaplumbağalarını yiyerek hayatta kalmayı başardı.

Ekvador açıklarında Ekvadorlu bir gemi tarafından farkedilen ve ölmek üzereyken bulunan Napa'nın ailesi büyük sevinç yaşadı.

Kardeşine sarıldığı anlarda duygusal dakikalar yaşayan Napa, "Ölmek istemedim" dedi.

Hayatta kalmak için yağmur suyu biriktirerek içti

"Böcek, kuş ve son olarak da kaplumbağa yedim" diyen Napa, hayatta kalabilmek için yağmur suyunu biriktirerek içtiğini ve son 15 günü de hiçbir şey yemeden geçirdiğini dile getirdi.

Sürekli ailesini düşündüğünü kaydeden Napa, "Annem için ölmek istemiyordum. İki aylık bir torunum var ona tutundum. Her gün annemi düşündüm. Allah’a çok şükür bana ikinci bir şans verdi" dedi.

Napa’nın annesi Elena Castro ise "Allah’a ‘Yaşasa da ölmüş de olsa, onu bana geri getir’ diye dua ettim" dedi. Kızı ise bunun bir mucize gibi olduğunu belirtirken Napa'nın Paita’de yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından Peru’nun başkenti Lima’ya götürüleceği öğrenildi.