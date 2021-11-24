Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı

Yeni bir merkez sol koalisyon kurulan Almanya’da 16 yıldır görevde bulunan Başbakan Angela Merkel'in koltuğuna Olaf Scholz geliyor. İki aydır devam eden koalisyon görüşmelerinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Özgür Demokrat Parti (FDP) arasında üçlü bir koalisyonda uzlaşıldığı duyuruldu.

İş dünyası yanlısı Özgür Demokrat Parti Başkanı Christian Lindner, Scholz’un ayrıldığı maliye bakanlığı koltuğuna geliyor. Yeşiller partisinin eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck sırasıyla dışişleri bakanlığı ve ekonomi ve iklim bakanlığı görevlerine gelecek. 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı kamuoyunda “Trafik Işığı” adı da verilen koalisyonda partiler Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın daha yeşil ve daha dijital bir ekonomiye doğru modernizasyonunu vaat ediyor.