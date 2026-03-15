Öldüğü iddia edilen Netanyahu kameraların karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiğine yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle bir füzenin Netanyahu'nun evine isabet ettiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Söz konusu iddiaların ardından Netanyahu kameraların karşısına çıkarak kamuoyuna görüntü verdi.
Özellikle İran'ın misilleme saldırılarının ardından ortaya atılan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İsrail Başbakanlık Ofisi söz konusu haberleri yalanladı.
İddiaların ardından bir kafede kameraların karşısına çıkan Netanyahu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde “yapay zeka kullanıldığı ve 6 parmak göründüğü” yönündeki iddialara da göndermede bulunarak parmaklarını gösterdi.