Ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor.

BM: Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, New York'taki BM binasındaki gazetecilere, video konferans yoluyla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Hava saldırılarının devam ettiği Gazze'de durumun "çok trajik" olduğunu aktaran Touma, UNRWA personelinin de durumdan çok etkilendiğini vurguladı.

Touma, 7 Ekim'den bu yana çoğunlukla öğretmenlerden oluşan 14 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Bırakın bir sonraki günü, bir sonraki saatin ne getireceğini bilmiyoruz." diyen Touma, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Touma, söz konusu kişilerin çoğunun UNRWA merkezlerinde kaldığını, yardım girişi sağlanamadığı için UNRWA'nın da malzemelerinin tükenmekte olduğunu belirtti.

Merkezlerin çok kalabalıklaştığına da dikkati çeken Touma, durumun çok ciddi olduğuna işaret etti.

UNRWA'nın, ablukanın kaldırılmasını talep ettiğini kaydeden Touma, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Touma, UNRWA çalışanlarının Gazze'nin "cehenneme" döndüğünü aktardığını, belirsizlik ve korkunun her gün arttığını kaydetti.

İİT Parlamento Birliğinden İsrail’in Filistin’deki saldırılarına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), İsrail’in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı.

Cezayir Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve İSİPAB Dönem Başkanı İbrahim Bugali öncülüğünde çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda, İsrail'in tüm uluslararası hukuk ihlallerini derhal durdurma, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı derhal sona erdirme, Filistin meselesinin önceliğini teyit etme ve Filistin halkının koşulsuz birliğini destekleme ihtiyacı konusunda fikir birliğine varıldı.

Uluslararası adalet ve insan hakları sisteminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail ihlallerine son verilmesi noktasında üzerine düşen görevi yerine getirmeye çağrıldı.

İSİPAB Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyas, Kudüs ve Filistin davasının, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) merkezi meselesi, birliğinin, gücünün ve ortak İslami eyleminin kaynağını oluşturduğuna dikkati çekerek, üye devletlerin İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının kazanılmasına ilişkin çabaların başarıya ulaşması yönünde hareket ettiğini vurguladı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada ayrıca "Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına karşı işlediği suç ve saldırıların devamı niteliğindeki meşru haklarından mahrum bırakan vahşi saldırganlığını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyasına, 70 yılı aşkın süredir büyük haksızlıklara maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 92 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 92 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs kentinin yanı sıra Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Ramallah, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Tulkerem kentlerinde 92 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 560'a çıktığı kaydedildi.

Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan videosunda, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ile çatışmalarda esir alınan kişi sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu belirten Ebu Ubeyde, bunların 200'ünün Kassam Tugaylarının elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu aktardı.

Sözcü Ebu Ubeyde, "(İsrail’e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin "esir aldıkları kişiler dosyasıyla yakınları hapishanede olan Filistinli ailelerin yüzünü güldürmeye kararlı olduklarını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, ayrıca İsrail'in kara harekatına başlama yönündeki tehdidinin de kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.