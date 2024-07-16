Olimpiyatlar öncesi Paris'te 'temizlik' protestosu

Fransa'da Paris Olimpiyatları öncesi yapılan göçmen tahliyesi protesto edildi.

Le Revers de la Medaille adlı sivil toplum kuruluşundan (STK) aktivistler şehirde aylardır süren "sosyal temizliği" kınamak amacıyla olimpiyat meşalesinin Paris'teki iki günlük turunun son durağı olan Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı.

Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı çok sayıda binanın olimpiyatlara hazırlık kapsamında tahliye edilmesini protesto eden göstericiler, olimpiyat meşalesini Cumhuriyet Meydanı'nda karşılamak için düzenlenen konserde bir araya geldi.

Konser dolayısıyla çok sayıda vatandaşın bulunduğu meydandaki bir binada renkli sis bombalarıyla gösteri yapan eylemciler, "Olimpiyat Oyunları = 12 bin tahliye" yazılı pankart açtı.

Ülkede 80'i aşkın dernek ve STK, başkent sokaklarında olimpiyatlar öncesi yapılan "sosyal temizliği" aylardır protesto ediyor.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.