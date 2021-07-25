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Olimpiyatlarda COVID-19 vaka sayısı artıyor

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden COVID-19'ayakalananların sayısı 133'e yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

COVID-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.