Omicron varyantı Avrupa'da 4 ülkede daha görüldü

İngiltere, Almanya, Hollanda ve İtalya’da koronavirüsün yeni Omicron varyantı vakaları tespit edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “İngiltere’ye gelen herkesin en geç ikinci günün sonuna kadar PCR testi olmasını ve negatif sonuç alana kadar kendi kendilerine karantinada kalmalarını sağlayacağız” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede tespit edilen iki Omicron vakasının Afrika’nın güneyine yapılan seyahatlerle ilgili olduğunu söyledi.

Almanya'da Bavyera Eyaleyi Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya gelen 2 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

İtalya'da Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide COVID-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiğini açıkladı.

İsrail ise ülkeye girişleri yasaklarken varyantın yayılmasını önlemek için yeni bir telefon takip teknolojisi kullanacağını duyurdu.

Avrupa'daki ilk Omicron varyantı Mısır'dan Belçika'ya gelen bir kişide tespit edilmişti.