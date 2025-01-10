On binlerce dönümlük alanın kül olduğu California yangınlarında ölü sayısı artıyor

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, kentte uzun süredir devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıkladı.

10 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği felakette, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

Bir kişi gözaltına alındı

Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

200 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Los Angeles Emniyet Yetkilileri, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında yangının çok kuvvetli olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.