Önce Google şimdi Apple! Meksika Körfezi’nin adı 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesine yönelik kararnamesinin ardından, Apple Haritalar uygulaması da bu değişikliği uyguladı. Böylece Google Haritalar'ın ardından Apple da Körfez'in yeni adıyla haritalarında yer verdi.

ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump’ın isim değişikliği kararını resmi olarak kabul etmesinin ardından, teknoloji şirketleri bu düzenlemeye uyum sağlamaya başladı. Beyaz Saray, sosyal medya platformu X üzerinden “Amerika Körfezi, Apple Haritalar’da” açıklamasını yaparak değişikliğe dair bir görsel paylaştı.

GULF OF AMERICA on @Apple Maps 🇺🇸 pic.twitter.com/vlDmZ6aDIW — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2025

Google, dün yaptığı duyuruda haritalarında “Meksika Körfezi” adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Şirket, ABD'deki kullanıcıların haritada yeni ismi göreceğini, Meksika’daki kullanıcılar için mevcut ismin korunacağını, diğer ülkelerde ise her iki adın da gösterileceğini belirtmişti.

“Amerika Körfezi” tartışmaları

Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi talimatını vermişti. Kararnamede, “Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor” ifadesine yer verilmişti.

Trump, 9 Şubat’ta uçuşu sırasında Körfez üzerinde geçerken bu günü “Amerika Körfezi Günü” olarak ilan etti. Google’dan 28 Ocak’ta yapılan açıklamada, “Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var” denilmiş, bu kapsamda Trump’ın talimatına uyularak Meksika Körfezi’nin “Amerika Körfezi”, Alaska’daki Denali Dağı’nın ise “McKinley” olarak güncelleneceği duyurulmuştu.