Önce İtalya, şimdi Tayvan... DeepSeek'e peş peşe yasaklamalar geliyor

Tayvan, Çin ile egemenlik ihtilafı sürerken, Çinli DeepSeek şirketinin geliştirdiği yapay zeka uygulamasının resmi kurumlarda kullanımını yasakladı. Tayvan Dijital İşler Bakanlığı, DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının güvenlik riskleri taşıdığı gerekçesiyle resmi kullanımını engelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "DeepSeek'in yapay zeka uygulaması, Çin menşeli bir ürün ve işleyişi sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Ürün, Tayvan'ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadeleri kullanıldı.

İtalya da erişim engeli getirdi

İtalya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), İtalyan kullanıcılarının verilerini işleyen DeepSeek chatbot hizmetinin, "Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka" ve "Pekin DeepSeek Yapay Zeka" şirketlerine ait olduğunu belirterek DeepSeek'e erişim engeli getirdiğini açıkladı.

DeepSeek nedir?

DeepSeek, Çinli bir şirket olarak, düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin, büyük yatırımlar yapan Amerikalı rakiplerinden daha iyi performans sergileyen uygulaması, teknoloji dünyasında sarsıcı etki yaratmış ve ABD borsalarındaki teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı. DeepSeek, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli'ni (LLM) kullanarak, sınırlı kaynaklarla büyük başarılar elde etmişti.