Önce Saddam, sonra NATO! Dışişleri’nden ‘Hitler’li yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı operasyonu' sonrası Gazze'de savaş suçları da dahil olmak üzere Filistinlilere soykırım düzenleyen İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında "Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" ifadesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğa'n'ın İsrail'e yönelik açıklamalarına karşılık olarak "Türkiye'nin NATO çıkarılması" çağrısı yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgal tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz, diplomatlara tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatı verdi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Katz'ın Türkiye'nin kınanması çağrısı yaptığı ve Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Katz'ın "Türkiye, İsrail'e yönelik terör saldırılarından sorumlu olan Hamas'ın karargâhına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ayrıca Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şeytan üçgeninin bir üyesi oldu" sözleri aktarıldı.

Dışişleri’nden ‘Hitler’li yanıt!

Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yanyana fotoğraflarını paylaşarak tehditte bulundu.

Katz yaptığı çirkin paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından 2006'da idam edilen Saddam Hüseyin'e benzetti.

Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in yolundan gidiyor ve İsrail'e saldırmakla tehdit ediyor. Orada ne olduğunu ve nasıl sona erdiğini hatırlamalı" dedi.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla eleştirdi. Bakanlık yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Nazi Almanyası lideri Hitler'e benzetti.

Gazze'deki katliamın arkasındaki isim olan Netanyahu'ya ilişkin Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamalarda bulundu:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz"