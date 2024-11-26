Önceliği vergi indirimleri ve gümrük tarifeleri olacak

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığı için Scott Bes­sent’i aday olarak gösterdi. Bes­sent, Wall Street Journal'a yap­tığı açıklamada, göreve gelir gel­mez seçilmiş başkanın vergi indirimi ve gümrük tarifesi vaat­lerini yerine getirmeye odaklana­cağını söyledi. Bessent, ayrıntıya girmese de, gümrük tarifelerinin yürürlüğe konması ve harcamala­rın azaltılmasının da odak nokta­sı olacağını söyledi.

Habere göre Trump, Çin'den yapılan sevkiyatları yüzde 60 ora­nında gümrük vergisiyle vurmak­la tehdit etti. Deneyimli hedge fo­nu yöneticisi, "doların dünyanın rezerv para birimi olarak statüsü­nü korumak" için çalışacağını da sözlerine ekledi. Makro hedge fo­nu Key Square Group LP'yi yöne­ten Bessent, Trump'ın gelecek yıl sona erecek 2017 vergi indirim­lerinin bir kısmının yenilenmesi ve mali düzenlemelerin gevşetil­mesini içeren seçilmiş başkanın gündeminin uygulanmasında çok önemli olacak. Bessent'in seçimi, tüccarların Trump'ın dönüşünün küresel piyasalarda sarsıntılara yol açacağına dair bahisleri azalt­masıyla, dünya genelinde para bi­rimlerinin dolar karşısında yük­selişini körükledi.

ABD doları zayıfladı

Bessent'in Hazine Bakanı ola­rak aday gösterilmesi ABD doları­nı zayıflattı. Dolar endeksi, yüzde 0,53’lük düşüşle, 106,93 seviye­sine geriledi. XTB'den Kathleen Brooks, ABD Başkanı seçilen Do­nald Trump'ın hedge fonu yöneti­cisi Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak aday göstereceğini açıkla­masının ardından doların gerile­diğini söyledi.

Brooks, “Bessent, Trump'ın en aşırı ekonomik görüşlerine karşı bir panzehir olarak görülüyor. Da­ha az devlet harcamasından yana olan Bessent'in potansiyel olarak enflasyonist ticaret tarifelerine karşı yavaş ve istikrarlı bir yakla­şımı savunması bekleniyor" dedi.

Bunun risk duyarlılığını artı­rabileceğini ve dolara güvenli li­man akışını azaltabileceğini, an­cak, ABD ekonomisi daha iyi per­formans gösterdiği için dolardaki düşüşlerin sınırlı olacağını vur­gulayan Brooks, "Dolar hala yılso­nuna kadar yukarı yönlü bir eği­limle işlem görebilir ve herhangi bir zayıflık bir satın alma fırsatı olarak kullanılabilir” değerlen­dirmesini yaptı.

Trump’ın tarifeleri Çin’in büyümesini 5 puan düşürür

S&P Global Ratings, Doland Trump'ın göreve geldiğinde Çin'den yapılan ithalata yüzde 60 gümrük vergisi uygulama tehdidini rakamlarla değerlendirdi. S&P, bu hamlenin Çin'in GSYH büyümesinden sadece iki yıl içinde 5 puan silebileceği ve ülkedeki büyümeyi 2026'da yüzde 2'nin altına çekebileceği konusunda uyardı. Kuruluş, tüketim malları, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, otomobil parçaları, emtia, ev aletleri ve piller gibi ABD'ye ihracata dayalı sektörlerin en kötü darbeyi alacağı belirtti,

Bu arada, S&P Global ekonomistleri, Asya- Pasifik'in büyümesinin yavaşlayan küresel talep ve ABD ticaret politikası nedeniyle sekteye uğrayacağını savundu. Ancak Louis Kuijs ve Vishrut Rana, düşük faiz oranları ve enflasyonun harcama gücü üzerindeki baskıyı hafifleteceğini de ifade ettiler.