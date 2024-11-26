Önceliği vergi indirimleri ve gümrük tarifeleri olacak
ABD Hazine Bakanı adayı hedge fonu yöneticisi Scott Bessent, Trump'ın vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getirmeye odaklanacağını açıkladı. Bessent ayrıca, harcamaların azaltılması için çalışmalar yürütecek.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığı için Scott Bessent’i aday olarak gösterdi. Bessent, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez seçilmiş başkanın vergi indirimi ve gümrük tarifesi vaatlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Bessent, ayrıntıya girmese de, gümrük tarifelerinin yürürlüğe konması ve harcamaların azaltılmasının da odak noktası olacağını söyledi.
Habere göre Trump, Çin'den yapılan sevkiyatları yüzde 60 oranında gümrük vergisiyle vurmakla tehdit etti. Deneyimli hedge fonu yöneticisi, "doların dünyanın rezerv para birimi olarak statüsünü korumak" için çalışacağını da sözlerine ekledi. Makro hedge fonu Key Square Group LP'yi yöneten Bessent, Trump'ın gelecek yıl sona erecek 2017 vergi indirimlerinin bir kısmının yenilenmesi ve mali düzenlemelerin gevşetilmesini içeren seçilmiş başkanın gündeminin uygulanmasında çok önemli olacak. Bessent'in seçimi, tüccarların Trump'ın dönüşünün küresel piyasalarda sarsıntılara yol açacağına dair bahisleri azaltmasıyla, dünya genelinde para birimlerinin dolar karşısında yükselişini körükledi.
ABD doları zayıfladı
Bessent'in Hazine Bakanı olarak aday gösterilmesi ABD dolarını zayıflattı. Dolar endeksi, yüzde 0,53’lük düşüşle, 106,93 seviyesine geriledi. XTB'den Kathleen Brooks, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedge fonu yöneticisi Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak aday göstereceğini açıklamasının ardından doların gerilediğini söyledi.
Brooks, “Bessent, Trump'ın en aşırı ekonomik görüşlerine karşı bir panzehir olarak görülüyor. Daha az devlet harcamasından yana olan Bessent'in potansiyel olarak enflasyonist ticaret tarifelerine karşı yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı savunması bekleniyor" dedi.
Bunun risk duyarlılığını artırabileceğini ve dolara güvenli liman akışını azaltabileceğini, ancak, ABD ekonomisi daha iyi performans gösterdiği için dolardaki düşüşlerin sınırlı olacağını vurgulayan Brooks, "Dolar hala yılsonuna kadar yukarı yönlü bir eğilimle işlem görebilir ve herhangi bir zayıflık bir satın alma fırsatı olarak kullanılabilir” değerlendirmesini yaptı.
Trump’ın tarifeleri Çin’in büyümesini 5 puan düşürür
S&P Global Ratings, Doland Trump'ın göreve geldiğinde Çin'den yapılan ithalata yüzde 60 gümrük vergisi uygulama tehdidini rakamlarla değerlendirdi. S&P, bu hamlenin Çin'in GSYH büyümesinden sadece iki yıl içinde 5 puan silebileceği ve ülkedeki büyümeyi 2026'da yüzde 2'nin altına çekebileceği konusunda uyardı. Kuruluş, tüketim malları, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, otomobil parçaları, emtia, ev aletleri ve piller gibi ABD'ye ihracata dayalı sektörlerin en kötü darbeyi alacağı belirtti,
Bu arada, S&P Global ekonomistleri, Asya- Pasifik'in büyümesinin yavaşlayan küresel talep ve ABD ticaret politikası nedeniyle sekteye uğrayacağını savundu. Ancak Louis Kuijs ve Vishrut Rana, düşük faiz oranları ve enflasyonun harcama gücü üzerindeki baskıyı hafifleteceğini de ifade ettiler.