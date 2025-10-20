OnlyFans, Apple ve NVIDIA'yı geride bıraktı: Çalışan başına gelirde dünyanın en karlısı

Sadece 9 yıl önce, Londra'da kurulan ve ücretli abonelik sistemi ile çalışan OnlyFans, çalışan başına gelir bakımından dünyanın en karlı şirketi oldu.

Teknoloji devlerini geride bıraktı

Multiples ve Variety tarafından derlenen verilere göre, OnlyFans çalışan başına 37,6 milyon dolarlık gelirle teknoloji devlerini de gölgede bıraktı.

Çip üreticisi NVIDIA, çalışan başına 3,6 milyon dolar, Cursor 3,3 milyon dolar, Apple 2,4 milyon dolar ve Meta 2,2 milyon dolar gelir sağladı.

Multiples ve Variety'nin verilerine göre çalışan başına gelire göre en iyi şirketler ise şöyle sıralandı:

-OnlyFans 37,6 milyon dolar

-Nvidia 3,6 milyon dolar

-Cursor AI 3,3 milyon dolar

-Apple 2,4 milyon dolar

-Meta 2,2 milyon dolar

-Alphabet 1,9 milyon dolar

-OpenAI 1,1 milyon dolar

-Microsoft 1,1 milyon dolar

-Tesla 0,8 milyon dolar

-Amazon 0,4 milyon dolar

OnlyFans, içerik üreticilerinin hedef kitlelerinden doğrudan para kazanmalarını sağlarken, şirketin karlarından da pay almasına olanak tanıyor. Uzmanlar, mütevazı bir kadroya sahip olmasına rağmen OnlyFans'ın yetişkin içerikleri ile popülaritesini artırdığını ve muazzam miktarda nakit akışı sağladığını belirtiyor.