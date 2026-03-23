OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky hayatını kaybetti

Yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Şirketten yapılan duyuruda, 43 yaşındaki Radvinsky'nin uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

OnlyFans sözcüsü tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, "Leo Radvinsky'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Leo, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından huzur içinde hayatını kaybetti. Ailesi bu zor dönemde mahremiyet talep ediyor" ifadelerine yer verildi.

Şirketin başına 2018'de geçmişti

Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci Leonid Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans'ın ana şirketi Fenix International Limited'i satın alarak şirketin çoğunluk hissedarı ve yöneticisi olmuştu. Radvinsky'nin liderliğinde platformun büyümesi hız kazandı.

Yatırım faaliyetleri de yürütüyordu

Radvinsky, teknoloji odaklı yatırımlarıyla da biliniyordu. 2009 yılında kurduğu ve ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerine yatırım yapan Leo adlı girişim sermayesi fonunu yönetiyordu.

Pandemi döneminde büyüdü

2016 yılında İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından kurulan OnlyFans, COVID-19 pandemisi sırasında çevrimiçi içerik tüketiminin artmasıyla küresel ölçekte hızlı bir büyüme kaydetti. Abonelik temelli yapısıyla platform, önemli bir gelir modeli haline geldi.

Satış iddiası gündeme gelmişti

Reuters'ın ocak ayında yayımladığı habere göre, OnlyFans'ın yaklaşık 5,5 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım şirketi Architect Capital'a çoğunluk hissesini satmayı değerlendirdiği öne sürülmüştü.