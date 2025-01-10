Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde yükselişte

ABD istihdam raporunun açıklanması beklenirken, ons altın düne göre yüzde 0,39 artışla 2679,85 dolardan işlem görüyor.

Ons altın yıl başından bu yana yüzde 2,16 yükseldi. Son 1 yıldaki artış oranı ise yüzde 32,1.

Fed faiz tahminleri

Swissquote bankasına göre, Fed fonları vadeli işlemlerindeki hareketlilik bir sonraki faiz indiriminin mayıs ayında olacağını gösteriyor.

Ancak kıdemli analist İpek Özkardeskaya, “Beklenenden daha güçlü bir dizi istihdam verisi bu beklentiyi çok hızlı bir şekilde ‘Haziran'a kadar faiz indirimi yok’ tarafına çevirebilir. ABD hazine tahvillerindeki satışı artırabilir ve ABD dolarının daha da değer kazanmasını destekleyebilir” dedi.