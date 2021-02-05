OPEC+ 2021 boyunca petrolü dengeleyecek

Küresel petrol piyasasında, artan vakalar ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle belirsizlikler sürse de, petrol üreticilerinin kesinti politikalarıyla 2021 boyunca arz açığını sürdürmesi öngörülüyor. Fiyatlar ise kesintilerin yanı sıra, aşının yaygınlaşması ve ABD’de de beklenen dev paketin dolar üzerindeki zayıflatıcı etkisinden yön bulacak.

OECD’de stoklar 5 aydır düşüşte

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün ve müttefiklerinin (OPEC+) önceki günkü toplantıda kesintileri uzatması ve ABD’de stokların marttan bu yana en düşük düzeye gerilemesi sonrası dün küresel petrol fiyatlarında bir yılın zirvesi görüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde de stokların 2020’nin son beş ayında düştüğü belirtildi. Talebe yönelik iyileşme iyimserliği ve stoklardaki düşüşlerle birlikte Brent petrol 59 dolara kadar yükselerek bir yılın zirvesini görürken, WTI’da da varil fiyatı 56 dolara yaklaştı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Petrol fiyatlarının yükselişi enerji piyasasının OPEC+’ın gecikme olmadan pazarı dengelemek konusunda kararlı olmasına ikna olduğundan” değerlendirmesini yapıyor. OPEC+, Reuters’ın ulaştığı bir belgeye göre talep öngörüsünü düşürmesine rağmen, kesintilerin 2021 boyunca arz açığına neden olacağını beklediğini söylüyor. OPEC+ üç hafta önce bu yıl küresel petrol talebinin 5,9 milyon varil/gün artacağını öngörmüşken, önceki gün bu öngörüsünü 5,6 milyon varil/gün'e düşürdü. 2020’de ise talep pandemi karantinalarıyla 9,72 milyon varil/gün düşmüştü.

Aramco ABD ve Avrupa’ya zam yaptı

Fiyatlardaki yükselişe önemli bir etki de Suudi Arabistan’ın en büyük üreticisi Saudi Aramco’nun beklenenin aksine ana pazarı Asya için fiyatları aynı bırakması oldu. Saudi Aramco, mart ayı petrol satış fiyatlarında ABD ve Avrupa için ise tüm petrol ürünlerinde fiyatları artırdı.

Altın aşı ve dev paketi izliyor

ABD’de 1,9 trilyon dolarlık paketin netlik kazanmasına göre yön bulacak altında ise Commerzbank’a göre 200 günlük ortalama kırıldı ve 1,800 doların altına inilirse, kısa vadede düşüş sürebilir. Avustralya Ulusal Bankası emtia araştırmaları birimine göre ise altına en büyük risk aşının yaygınlaşarak güçlü ekonomik iyileştirme getirmesi. Spot altın dün dolardaki hafif güçlenmeye paralel yüzde 1’in üzerinde düştü ve 1.809 dolar/ons düzeyine kadar geriledi. COMEX altın yüzde 1,2 düşüşle 1.812 dolara geriledi.

Hindistan, yaptırım kalkarsa İran petrolü almak istiyor

Dünya gıda fiyatlarındaki kesintisiz artış sekizinci aya taşındı. Gıda fiyatları endeksi; hububat, şeker ve bitkisel yağdaki yükselişin etkisiyle ocak ayında yüzde 7,1 artışla 113,3’e çıkarak, Temmuz-2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel hububat hasadının 2020 yılında tarihi zirveye çıkacağını tahmin etti. Örgüt, bununla birlikte hububat stoklarındaki hızlı azalmaya dikkat çekti ve Çin'den gelen ithalat talebinin beklentileri aştığına işaret etti. Hindistan’ın devlete ait petrol şirketi Hindustan Petroleum Corp, dün yaptığı açıklamada Hint rafinerilerinin ABD’nin Tahran’a yönelik yaptırımlarını gevşetmesi durumunda İran petrolü ithalatına devam edeceğini söyledi. Çin’den sonra İran’ın en büyük petrol müşterisi olan Hindistan, 2019 yılının ortalarında Donald Trump liderliğindeki ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle İran’dan petrol ithalatını durdurmuştu. Şirketin yöneticisi M.K. Surana “İran petrolü Hint rafinerilerinin ithalat sepetindeydi ve durum değişirse bu petrolü alabilmekten mutlu olacağız” diye konuştu. Hafta başında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Washington ve Tahran’ın İran’la batılı ülkeler arasında yapılan nükleer anlaşmaya dönmek konusunda senkronize adımlar atacağının sinyalini verirken, Joe Biden hükümetinin İran’la tekrar masaya oturmak istediği de biliniyor. Öte yandan Hindistan’ın İran’dan petrol ithalatını durdurması ABD’li petrol üreticilerine yaramış, ülkenin ABD petrolü ithalatı artmıştı. Hindistan’ın Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan da geçen yıl “Biden döneminde İran ve Venezüela’dan ithalatı artırarak petrol ithalatında kaynak çeşitliliğine gitmek istediklerini” söylemişti.

ABD’den IMF’ye 500 milyar dolar gelebilir

ABD Hazine Bakanlığı’nın Uluslararası Para Fonu kaynaklarına 500 milyar dolarlık bir artış sağlayabileceği öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi, Uluslararası Para Fonu'nun kaynaklarında 500 milyar dolar kadar bir artışı desteklemeye ve COVID-19 krizine karşı gelişmekte olan ülkeleri desteklemesine yardımcı olmaya meyilli. Habere göre Hazine Bakanı Janet Yellen'in G-20 Grubu maliye bakanları ve merkez bankacılarının bir araya geleceği şubat ayı sonunda konuya ilişkin bir karar verilebilir. İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı bu etkinlik 26 Şubat'ta gerçekleşecek.

Kongre onayına gerek yok

Önerilen miktar, Biden yönetiminin hareket için Kongre onayı almasını gerektirecek eşiğin altına düşüyor, dolayısıyla böyle bir karar verilmesi durumunda Kongre onayına gerek olmayacak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, mart ayından bu yana IMF’nin özel çekme hakları veya SDR'ler olarak adlandırılan rezerv varlıklarında "önemli" bir artış çağrısında bulunuyordu.

Daha önce ABD'de siyasi tartışmalara da neden olan böyle bir adım, Yellen'dan önceki Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından karşı çıkılmış, Mnuchin, IMF rezervlerinin ülkelerin kotasına göre dağıtıldığını, bu nedenle kaynağın yüzde 70'inin G-20'ye gideceğini ve sadece yüzde 3'ünün en fakir gelişmekte olan ülkelere ayrılabildiğini söylemişti.