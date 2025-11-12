OPEC: Küresel petrol talebi 2026'da 106 milyon varili aşacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en fazla düşüş ise İran'da gerçekleşti.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 43 bin varil artışla 10 milyon 3 bin varile çıktı. İran'da ise üretim günlük 66 bin varil azalarak 3 milyon 209 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in günlük ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varil oldu.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi ise aynı dönemde 73 bin varil azalarak 43 milyon 24 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 ve 2026 talep tahminini korudu

OPEC, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 170 bin varil artışla 59 milyon 170 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 970 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varil olacağı öngörülüyor. Bunun, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 400 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde genel olarak Asya'nın diğer bölgeleri başta olmak üzere Hindistan ve Çin'den, OECD içinde ise Amerika kıtasından kaynaklanacağı öngörülüyor.