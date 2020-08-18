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OPEC Petrol Sepeti 44,94 dolara yükseldi

OPEC Petrol Sepeti dün 0,32 dolar artışla varil başına 44,94 dolar oldu.

OPEC Petrol Sepeti 44,94 dolara yükseldi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC Petrol Sepeti dün 0,32 dolar artışla varil başına 44,94 dolar oldu.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 44,62 dolar seviyesindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Kaynak: AA

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