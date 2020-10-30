OPEC üretim kısıntılarına 2021'de de devam edecek

30 Ekim 2020

TASS'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), COVID-19 salgınında ikinci dalga endişeleri ve artan vaka sayıları ile ilgili alınan önlemler kapsamında açıklanan karantinalar etkisiyle düşen talep karşısında uygulanan üretim kısıntılarının 2020 yılından sonra da devam edeceği iddia edildi.

Haberde kimi OPEC+ üyelerinin kısıntıların uzatılmasını olumlu karşıladığı ifade edilirken, konu ile ilgili henüz resmi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, üretim kısıntılarının devam ittirmeme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ve gerekli durumlarda kısıntıların daha da sıkılaştırılabileceğini söylemişti.