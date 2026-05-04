OPEC’in gücü zayıflıyor: Petrol piyasasında yeni dönem kapıda

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılması, küresel enerji piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Uzmanlara göre bu adım, petrol arzı ve fiyatlar üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.

BAE’nin OPEC dışına çıkarak üretimini artırma ihtimali, piyasada fiyatları aşağı çekebilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak aynı zamanda OPEC’in küresel arz üzerindeki kontrolünün zayıflaması, fiyat dalgalanmalarının artmasına neden olabilir.

“Şimdi üret” politikası belirleyici oldu

BAE’nin bu kararı, son yıllarda benimsediği agresif üretim stratejisinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ülke yönetimi, enerji dönüşümü sürecinde petrol ve doğal gaz gelirlerini maksimize etmeyi hedeflerken, üretim kapasitesini hızla artırdı.

Şubat itibarıyla günlük yaklaşık 4,85 milyon varillik kapasiteye ulaşan BAE’nin OPEC kotası ise 3,45 milyon varilde kaldı. Bu fark, ülkenin daha fazla üretim yapma isteğini güçlendirdi.

İran savaşı ve Hürmüz etkisi

BAE’nin ayrılık kararının zamanlamasında İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de etkili oldu. Boğazın kapanmasıyla günlük yaklaşık 12 milyon varillik arzın devre dışı kalması, piyasada zaten ciddi bir belirsizlik yaratmıştı. Bu ortamda alınan kararın fiyatlar üzerindeki olası etkisi ise sınırlı kaldı.

Suudi Arabistan’a daha fazla yük

BAE’nin ayrılığı, OPEC içinde dengeleri Suudi Arabistan lehine ama aynı zamanda daha zorlayıcı bir şekilde değiştirdi. Uzmanlara göre örgütün yedek üretim kapasitesinin büyük bölümü artık Riyad’ın kontrolünde olacak. Söz konusu durum, gelecekte üretim kesintisi gerektiğinde Suudi Arabistan’ın daha fazla sorumluluk üstlenmesi anlamına geliyor.

Petrol piyasasında oynaklık artabilir

BAE’nin OPEC’ten çıkışı, küresel petrol piyasasında arz artışı ihtimalini güçlendirirken aynı zamanda fiyat oynaklığını da artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, savaş sonrası dönemde piyasaların daha kırılgan hale gelebileceğine ve OPEC’in fiyatları dengeleme gücünün zayıflayabileceğine dikkat çekiyor.