OPEC’in yeni Genel Sekreteri Al-Ghais görevine başladı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) yeni Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais görevine başladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Muhammed Barkindo’nun 31 Temmuz'da dolacak görev süresini tamamlayamadan 6 Temmuz'da yaşamını yitirmesi üzerine yerine atanan Haitham Al-Ghais, göreve başladı. Al-Ghais, genel sekreterlik görevini 3 yıl yürütecek.
Al-Ghais, OPEC'in 3 Ocak'ta Viyana'da gerçekleştirilen özel oturumunda 31 Temmuz'da görevi sona erecek Muhammed Barkindo yerine oy birliği ile genel sekreter olarak seçilmişti.
2017-2021 tarihlerinde Kuveyt OPEC Başkanı olarak görev yapan Al-Ghais, OPEC'in iç denetim komitesinde görev aldı, Kuveyt Petrol Ulusal Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
Petrol sektöründe yaklaşık 30 yıl tecrübesi bulunan Al-Ghais, Kuveyt'te 6 petrol bakanına danışmanlık yaptı.
OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo, görev süresini tamamlayamadan 6 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.