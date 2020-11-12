ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • OPEC+'nın gündeminde üretim kısıntısının azaltılmasını 3-6 ay ertelemek var

OPEC+'nın gündeminde üretim kısıntısının azaltılmasını 3-6 ay ertelemek var

OPEC+ üyeleri üretim kısıntısının azaltılması planının 3-6 ay ertelenmesine odaklanmış durumdalar.

OPEC+'nın gündeminde üretim kısıntısının azaltılmasını 3-6 ay ertelemek var
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Bloomberg News'un Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) delegelerine dayandırdığı haberine göre gündeminde global üretim kısıntısı anlaşmasında öngörülen üretim kısıntısının 1 Ocak'tan itibaren günlük 7,7 milyon varilden 5,7 milyon varile indirilmesi planının ertelenmesi var.

OPEC+'nın Ocak ayında üretim kısıntısının azaltılmasını değerlendireceği Bakanlar Ortak Komitesi Toplantısı'na 3 haftadan kısa bir süre var.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, COVID-19 salgınının petrol piyasalarına etkilerine rağmen hem üretici ülkelerin hem de tüketici ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek istikrarlı bir global petrol arzını garanti altına almak için çalışmakta olduklarını söyledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap