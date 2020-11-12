OPEC+'nın gündeminde üretim kısıntısının azaltılmasını 3-6 ay ertelemek var

12 Kasım 2020

Bloomberg News'un Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) delegelerine dayandırdığı haberine göre gündeminde global üretim kısıntısı anlaşmasında öngörülen üretim kısıntısının 1 Ocak'tan itibaren günlük 7,7 milyon varilden 5,7 milyon varile indirilmesi planının ertelenmesi var.

OPEC+'nın Ocak ayında üretim kısıntısının azaltılmasını değerlendireceği Bakanlar Ortak Komitesi Toplantısı'na 3 haftadan kısa bir süre var.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, COVID-19 salgınının petrol piyasalarına etkilerine rağmen hem üretici ülkelerin hem de tüketici ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek istikrarlı bir global petrol arzını garanti altına almak için çalışmakta olduklarını söyledi.